Covid Campania, il bollettino: 8.409 casi. Tasso positività al 19,86%

Covid, ok Cdm a riaperture. Dall'1/5 addio a Green Pass: le misure

Via libera del Consiglio dei ministri al cronoprogramma post-emergenziale dopo il 31 marzo. Via l'obbligo di Super green pass nei luoghi di lavoro per gli over 50, ancora mascherine al chiuso fino al 30 aprile. Superato definitivamente il sistema a colori delle regioni

Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità la road map per allentare le misure anti-Covid da aprile, dopo la fine dello stato di emergenza prevista per il 31 marzo. Le restrizioni, ha detto il premier Draghi, verranno eliminate gradualmente. "Come avevo anticipato alla fine dello scorso anno, l'obiettivo del governo era il ritorno alla normalità, a riconquistare la nostra socialità. Credo che i provvedimenti approvati oggi riconoscano che questo è uno stato a cui siamo arrivati", ha detto il premier Mario Draghi

Il premier, in conferenza stampa per presentare l'allentamento delle misure, ha detto innanzitutto di voler "ringraziare tutti gli italiani per l'altruismo e la pazienza dimostrata in questi anni. Noi siamo spesso percepiti con scarso senso civico e invece siamo stati bravissimi in questa pandemia, occorre andare fieri"