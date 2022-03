Napoli, false inoculazioni di vaccino: arrestata operatrice sanitaria

La donna dovrà rispondere di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, peculato e falso in atto pubblico

Una operatrice sanitaria, M.G., è stata arrestata con l'accusa di aver simulato, in cambio di denaro, la somministrazione del vaccino anti Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) nell'hub vaccinale di Capodimonte a Napoli. Secondo le accuse, avrebbe indirizzato un indefinito numero di persone nel centro vaccinale in cui due suoi complici, già arrestati il 26 gennaio scorso, simulavano l'inoculazione del siero in cambio di 150 euro per ogni somministrazione falsa. Quest'ultima consentiva poi di ottenere poi il Green pass.

L'arresto

Su richiesta della Procura di Napoli Nord, la donna è stata arrestata dai carabinieri dei Nas, i quali hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere con il beneficio dei domiciliari. La donna dovrà rispondere di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, peculato e falso in atto pubblico.