Ercolano, prodotti ittici surgelati non tracciabili: sequestro e multa

Aveva posto in commercio diversi prodotti ittici surgelati senza garantirne la dovuta tracciabilità, per questo motivo il titolare di un esercizio commerciale, che non è stato in grado di fornire alcuna informazione idonea a risalire alla provenienza della merce, si è visto sequestrare gli alimenti ed elevare una multa.

I controlli

È accaduto ad Ercolano (Napoli) dove i militari della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo a tutela dell'ecosistema marino e delle filiere ittiche, congiuntamente a personale del servizio veterinario dell'Asl Napoli 3 Sud e della polizia locale di Ercolano, hanno provveduto ad ispezionare diverse attività commerciali nell'area mercatale della città vesuviana. Dai controlli è emerso che il rivenditore aveva posto in commercio prodotti surgelati, tra cui polpi veraci, calamari, mitili e gamberi, senza garantirne la dovuta tracciabilità. In mancanza di tale requisito, per tutelare la salute dei consumatori, al responsabile della rivendita oltre ad un verbale di contestazione di illecito amministrativo per 1.500 euro, sono anche stati sequestrati i prodotti, pari a circa 40 chili, che sono stati poi successivamente distrutti.