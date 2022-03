Caserta, fa benzina e minaccia addetto con coltello per non pagare

Un 30enne è andato a rifornirsi a Gricignano d’Aversa, per poi non pagare il carburante e fuggire. I carabinieri lo hanno arrestato sequestrandogli la lama di 32 centimetri

È andato al distributore a fare benzina ma poi al momento di pagare ha cacciato il coltello e minacciato il benzinaio, per poi darsi alla fuga. Protagonista un 30enne di Aversa (in provincia di Caserta), che è stato arrestato dai carabinieri poco dopo il fatto e condotto in carcere.

La vicenda

Secondo quanto emerso l'uomo era alla guida di una Wolkswagen Polo con la targa coperta quando è giunto presso una stazione di servizio a Gricignano d'Aversa; qui ha chiesto all'addetto di mettergli il carburante ma invece di pagare quanto dovuto ha cacciato il coltello ed è fuggito. I carabinieri lo hanno bloccato sequestrandogli il coltello di 32 centimetri.