Picchia genitori per farsi consegnare denaro per la droga, arrestato

Il 27enne risponde di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, tentata estorsione e rapina continuata

Per circa due anni avrebbe aggredito ogni giorno l'anziano padre per farsi consegnare il denaro con cui acquistare la droga: per questo un 27enne di Capodrise (Caserta) è stato arrestato dai carabinieri. A denunciarlo lo stesso padre stanco delle continue aggressioni.

Le violenze

Il ragazzo riusciva spesso a prendere i soldi del padre dopo averlo picchiato. Inoltre danneggiava i mobili di casa e persino il bastone che la madre malata usa per muoversi. Il 27enne risponde di maltrattamenti in famiglia, lesioni personale aggravate, tentata estorsione e rapina continuata. Il provvedimento di carcerazione è stato emesso dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini.