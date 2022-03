La scorsa notte, poco dopo la mezzanotte, i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti a San Vitaliano (Napoli), in via Anna Magnani, per una segnalazione di colpi d'arma da fuoco esplosi in aria da ignoti. Una volta sul posto, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 11 bossoli. Non risultano feriti. Avviate le indagini.