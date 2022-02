Incidente nel Casertano, auto sbanda e si ribalta: conducente ferito

Il sinistro è avvenuto sulla strada statale 7 Quater in prossimità dell'uscita per Ditellandia in direzione Mondragone. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto l'uomo dalle lamiere

Incidente quest’oggi sulla strada statale 7 Quater in prossimità dell'uscita per Ditellandia in direzione Mondragone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati da alcuni automobilisti in transito che avevano visto una macchina sbandare per poi ribaltarsi. Il conducente, rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo, è stato estratto dalle lamiere. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno.