Droga, cinque chili di marijuana in casa: 4 arresti nel Casertano

Cinque chili di marijuana sono stati sequestrati dai carabinieri in un'abitazione di San Marcellino, nel Casertano; al momento dell'irruzione nell'appartamento c'erano tre cittadini albanesi e una donna romena, due dei quali hanno tentato la fuga. I quattro sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio: i tre uomini sono stati condotti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, la donna in quello femminile di Pozzuoli. Nell'abitazione i carabinieri della compagnia di Aversa hanno rinvenuto anche 56 proiettili calibro 9x21 e attrezzi atti allo scasso.