Continuano le ricerche del pescatore disperso nel Casertano

Dopo 36 ore di ricerche nelle acque del lago dei Cigni a Ciorlano (Caserta), non c'è ancora nessuna traccia del pescatore 38enne che sarebbe caduto due notti fa in acqua dopo essersi avventurato con il gommone a parecchi metri dalla riva, per controllare se la lenza della sua canna da pesca era a posto. L'uomo risiede a Castelpagano, in provincia di Benevento. Le ricerche sono effettuate dai vigili del fuoco del Distaccamento di Piedimonte Matese e dai sommozzatori del Comando Provinciale di Napoli; a coordinarle sul posto i carabinieri della Compagnia di Pieidmonte.