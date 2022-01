Pescatore cade in un lago nel Casertano, ricerche in corso

Sono in corso da questa mattina le ricerche di un uomo nel lago dei Cigni, specchio d'acqua dove si pratica la pesca sportiva situato nel comune di Ciorlano, nell'Alto-Casertano. Alle operazioni partecipano una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Piedimonte Matese, i sommozzatori del Comando Provinciale di Napoli e i carabinieri.

La scomparsa

Il pescatore si era accampato nella notte sulla riva del lago con una tenda insieme ad un amico. Quest'ultimo ha riferito ai carabinieri che stava dormendo quando il compagno si è allontanato forse dopo aver sentito che la lenza della canna da pesca veniva tirata da qualche pesce. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sembra che il pescatore si sia messo sul gommone raggiungendo il punto in cui la lenza toccava l'acqua, per vedere se c'era qualcosa che non andava. Il gommone è stato ritrovato dall'altro pescatore intorno alle 7; era vuoto e la debole corrente lo aveva trascinato verso la riva.