Calcio, cessione della Salernitana: fondo svizzero presenta 2 denunce

Le querele, una alla Procura di Salerno e l'altra a quella di Roma, sono state depositate dall'avvocato Francesco Paulicelli, per conto del fondo svizzero Pacific Global Management per presunte "gravi irregolarità" nell'operazione. Il legale ha sostenuto di aver presentato due offerte di acquisizione per un importo di gran lunga superiore a quello per cui la società è stata poi ceduta a Danilo Iervolino