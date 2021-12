Rogo in residenza che ospita migranti nell'Avellinese: un ferito grave

Un incendio è scoppiato ieri sera poco dopo le 22 in un centro di accoglienza per extracomunitari a Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino. Durante l'incendio è rimasto gravemente ferito un uomo di origine gambiane che si è lanciato da un balcone per salvarsi dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Avellino, per accertare la causa del rogo.

L'incendio

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sviluppate a causa di un sovraccarico elettrico: in una stanza del quinto piano una "ciabatta" su cui erano stati inseriti più collegamenti si sarebbe surriscaldata prima di prendere fuoco. Rapidamente poi l'incendio si è diffuso tutta la struttura. Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte e le operazioni di spegnimento si sono protratte fino alle prime ore del mattino. I 53 ospiti, in prevalenza provenienti da paesi del nord Africa, sono stati trasferiti in un altro centro di accoglienza della provincia. L'edificio è stato dichiarato inagibile ed è stato sottoposto a sequestro.

Intossicato un operatore della struttura

Il giovane gambiano rimasto ferito è stato operato per un grave trauma cranico nell'ospedale Moscati di Avellino, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Un dipendente della cooperativa sociale San Martino di Giugliano in Campania (Napoli), che gestisce la struttura di accoglienza, è invece rimasto intossicato. Le sue condizioni non sono gravi.