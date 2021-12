Napoli, ruba cellulare e molesta donna: arrestato 21enne

Il giovane ha avvicinato una coppia di fidanzati ferma in auto in piazza Duca degli Abruzzi e ha spalancato lo sportello, minacciando i due con un bastone. Il 21enne si è poi impadronito del telefono e, prima di fuggire, ha molestato la donna

L'arresto

Secondo quanto ricostruito il giovane, originario del Gambia e privo del permesso di soggiorno, ieri sera ha avvicinato una coppia di fidanzati ferma in auto in piazza Duca degli Abruzzi e ha spalancato lo sportello, minacciando i due con un bastone. Il 21enne si è poi impadronito di un telefono cellulare e, prima di fuggire, ha molestato la donna. Le vittime della rapina hanno chiesto aiuto a una pattuglia di carabinieri che transitava nella zona e i militari, sulla base della descrizione fornita dai due, hanno bloccato poco dopo il ragazzo, arrestato per rapina e violenza sessuale.