Uccise ragazzo dopo lite per viabilità, 19enne condannato a 30 anni

La prima sezione della Corte di Assise di Napoli ha condannato a 30 anni di reclusione Domenico Iossa, il ragazzo che il 3 novembre 2020, dopo una lite per motivi di viabilità, uccise a Casalnuovo il 19enne Simone Frascogna. Il sostituto procuratore di Nola, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto l'ergastolo e 6 mesi di isolamento per Iossa. Il ragazzo dopo essersi costituito dichiarò di avere accoltellato Simone perché stava avendo la peggio in una colluttazione che lui e i suoi amici avevano innescato.

Le condanne

Per la vicenda sono stati già condannati i due complici: il 17enne F.T., al quale sono stati inflitti 10 anni di reclusione per concorso nell'omicidio di Simone, e C.B., anche lui 17enne, condannato a 7 anni di reclusione per aver tentato di uccidere un amico della vittima.

Striscione davanti al tribunale

Davanti all'ingresso di piazza Cenni del Tribunale di Napoli è stato esposto da amici e parenti uno striscione per chiedere "Giustizia per Simone". Ad attendere la sentenza ci sono anche i genitori di altri giovani uccisi. Al processo si sono costituiti parte civile i Comuni di Casalnuovo e Napoli.