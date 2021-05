Casoria: morto Gianluca Coppola, il 27enne ferito a colpi di pistola

A 50 giorni dal ricovero nel reparto di rianimazione del Cardarelli di Napoli è morto Gianluca Coppola, 27enne di Casoria ferito da tre colpi di pistola durante un'agguato avvenuto pochi minuti dopo una lite con l'ex fidanzato della sua compagna. Lo riporta Il Mattino. In seguito al ferimento si è costituito dopo alcune settimane di latitanza ed è stato arrestato il 31enne Antonio Felli che ora dovrà rispondere di omicidio volontario. All'uomo, considerato vicino ad ambienti criminali napoletani, viene anche contestata l’aggravante mafiosa.

L'agguato

Secondo quanto accertato dalle indagini, Felli non gradiva che la sua ex fidanzata avesse intrapreso una relazione con Coppola. L’8 aprile scorso quest'ultimo e Felli si sono incrociati in un bar di Casoria, finendo per litigare. Il 31enne, avuta la peggio nella zuffa, si è allontanato e dopo essersi procurato una pistola è tornato sotto l’abitazione di Coppola, che era in compagnia del padre Roberto, e ha esploso sei colpi colpendo tre volte alla schiena la vittima.