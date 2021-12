Green pass, in Campania controlli a campione sui mezzi pubblici

A Napoli impegnati oltre 400 uomini delle forze dell'ordine ai capolinea dell'Anm e all'uscita delle stazioni della linea della metropolitana. Accertamenti anche nel resto della regione. Rafforzata l'attività della polizia ferroviaria Condividi

Nel giorno dell’entrata in vigore del cosiddetto Super Green pass, a Napoli e in tutta la Campania sono scattati i controlli da parte delle forze dell'ordine, in particolare sui mezzi di trasporto pubblico, sui quali è possibili viaggiare solo se muniti della certificazione. Si tratta di accertamenti per lo più a campione, come ha spiegato a Sky TG24 il prefetto del capoluogo campano, Claudio Palomba: "Vista la molteplicità di servizi, sarebbe del tutto impossibile garantire dei controlli a tappeto - ha dichiarato - Le aziende di trasporto ci hanno indicato le fermate di maggiore rilevanza. I controlli a campione sono anche più utili, perché non intaccano la fluidità delle attività e ci consentono - ha sottolienato - maggiori controlli in orari diversi e con modalità diversificate". (COVID: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - GREEN PASS: TUTTE LE REGOLE)

Rafforzati i controlli della Polfer leggi anche Super Green Pass, tutti i metodi per scaricare la nuova certificazione In tutta la regione, sono stati rafforzati i controlli da parte della polizia ferroviaria. Oltre agli agenti che già quotidianamente presidiano gli scali ferroviari, da oggi sono stati schierati anche gli operatori della polizia giudiziaria, che vanno ad affiancare il personale delle Ferrovie dello Stato nelle principali stazioni, come Napoli Centrale, Napoli Afragola, Aversa, Caserta, Benevento, Salerno e Battipaglia. I controlli a Napoli Da questa mattina, a Napoli oltre 400 uomini della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale sono impegnati nel controllo dei Green pass ai capolinea dell'Anm e all'uscita delle stazioni della linea della metropolitana. Verifiche anche in piazza Salvo d'Acquisto, via Vespucci, via Dazio, presso lo stadio Collana e in piazzetta Augusteo, dove si accede alla Funicolare Centrale per salire nei quartieri collinari. Accertamenti pure a Castellammare di Stabia e Torre del Greco, dove centinaia di pendolari prendono il treno, presso i porti di Ischia e Capri, nonché a Pompei. L’azione delle forze dell’ordine interessa anche altri comuni limitrofi, come Casoria, Giugliano in Campania, Afragola, Arzano e tutte le città dell'area nolana.