Avellino, diffonde foto hard della ex che lo ha lasciato: denunciato

Ad Ariano Irpino, nell'Avellinese, un uomo di 54 anni è stato denunciato per atti persecutori e diffusione di immagini e video sessualmente espliciti. Non si rassegnava all'idea di essere stato lasciato e per mesi ha perseguitato la ex compagna e il suo nuovo convivente con appostamenti, pedinamenti ed esplicite minacce di morte. Poi, ha diffuso, tramite un servizio di messaggistica istantanea, immagini a contenuto sessualmente esplicito della donna, accompagnandole con post in cui si vantava della relazione avuta con lei.

Divieto di avvicinamento

Inoltre, nei suoi confronti è stata anche applicato la misura di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, una giovane donna di nazionalità ucraina, e il divieto di comunicare con lei mediante qualsiasi mezzo.