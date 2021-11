Non si fermano all’alt e aggrediscono agenti: arrestati

Padre e figlio, di 51 e 20 anni, residenti in provincia di Avellino, sono stati arrestati per essere fuggiti all’alt della polizia e aver successivamente aggredito gli agenti che li avevano raggiunti. I due viaggiavano sulla Statale 7bis Villa Literno - Nola e hanno proseguito la loro corsa anche quando hanno incrociato una pattuglia che ha intimato loro di fermarsi. Una volta raggiunti dai poliziotti, li hanno aggrediti a pugni. Processati per direttissima, per loro è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.