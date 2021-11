Covid, a 100 anni fa la terza dose di vaccino

Si è lasciato fotografare dal figlio il quale poi ha postato lo scatto sui social per incentivare chi ha ancora non ha ricevuto la dose a vaccinarsi

All'età di 100 anni si è sottoposto alla terza dose di vaccino anti Covid. Il figlio poi ha postato le immagini sui social per incentivare chi non ha ancora ricevuto a vaccinarsi. L'anziano è stato raggiunto nella sua abitazione a Meta dal personale dell'Asl Napoli 3 Nord perché causa dell'età è impossibilitato a fare lunghi spostamenti. Dopo aver letto la documentazione e aver firmato il consenso ha deciso di farsi fotografare dal figlio durante la somministrazione della dose Pfizer.