Incidente nell'Avellinese, auto esce di strada: due morti

Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla statale 90 delle Puglie, in provincia di Avellino. Le due vittime si trovavano a bordo di un veicolo che, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito di strada in un tratto in località Calore, nel comune di Mirabella Eclano. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità. Dopo una temporanea chiusura al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’arteria, la strada è stata riaperta alla circolazione.