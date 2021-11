Cade dalla finestra mentre pulisce i vetri, morta 50enne in Irpinia

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Solofra (Avellino), in una palazzina in via Nuova Scorza in cui abita la sorella

Una donna di 50 anni è morta dopo essere precipitata dal terzo piano mentre era intenta alla pulizia dei vetri di una finestra. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Solofra (Avellino), in una palazzina in via Nuova Scorza in cui abita la sorella della vittima. Inutili i soccorsi: la donna è morta sul colpo dopo essere caduta da un'altezza di oltre dieci metri. Si sarebbe dovuta sposare nei prossimi giorni. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, la salma è stata trasferita per accertamenti presso il locale ospedale.