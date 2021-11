San Felice a Castello, morta donna estratta dalle macerie

E' morta nella notte all'ospedale Cardarelli di Napoli la 74enne Giuseppina Sammaciccio, rimasta gravemente ferita ieri durante l'esplosione e il crollo della palazzina di due piani, a Cancello Scalo, frazione del comune di San Felice a Cancello (Caserta), in cui viveva con il marito Mario Sgambato, estratto ieri senza vita dalle macerie.

L'esplosione

L'edificio di due piani dove l'anziana viveva con il marito è crollato a seguito di una violenta esplosione, forse provocata da una fuga di gas. La coppia, entrambi di 74 anni, è rimasta sotto le macerie. La donna, che era in cucina al momento del crollo, ha trovato rifugio in un piccolo spazio fra due solai che hanno retto; è stata salvata dai vigili del fuoco che hanno scavato con le mani un tunnel fra i detriti. E' stata estratta dalle macerie con fratture e ustioni sul 70% del corpo. Il marito invece, che si trovava in camera da letto, è morto colpito da una trave durante il crollo.