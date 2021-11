Esplode palazzina nel Casertano: 2 anziani intrappolati sotto macerie

Due anziani intrappolati

I vigili del fuoco hanno localizzato, grazie ai cani molecolari, il punto esatto delle macerie dove si trovano i due anziani rimasti intrappolati. È stata individuata viva sotto le macerie la donna di 74 anni: i pompieri stanno operando per consentirne il recupero in sicurezza, per riuscire a estrarla incolume ed evitare ulteriori crolli. L'anziana ha la stessa età marito, il quale al momento non è ancora stato localizzato. Sono state avvertite delle urla di richiamo, forse di una donna, provenienti dalle macerie. Entro poco tempo si spera di poter estrarre i dispersi. Altri inquilini sarebbero riusciti a scappare.

Le testimonianze: "Ha tremato tutto"

Delle persone che vivono nei palazzi attigui, tutte scese in strada, hanno raccontato di aver sentito il boato e aver pensato ad un "forte terremoto". "Ha tremato tutto" hanno detto con ancora il terrore nelle voce.