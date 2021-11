Incendio a Gricignano d'Aversa, il sindaco: "Siamo preoccupati"

Ancora in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato ieri in un capannone dell'azienda FrigoCaserta a Gricignano d'Aversa. Il rogo ha generato una nube visibile da Napoli che ha costretto il sindaco Vincenzo Santagata e i primi cittadini dei comuni limitrofi di Teverola e Carinato a lanciare un appello ai cittadini a non uscire di casa. "Sono molto preoccupato per l'incendio scoppiato ieri nell'azienda di surgelati. Il rogo peraltro non è ancora spento del tutto", spiega il primo cittadino di Gricignano.

L'intervento dei vigili del fuoco

Il rogo non è ancora stato spento dai vigili del fuoco di Caserta che hanno lavorato tutta la notte e sono ancora presenti sul posto con due squadre. Importante il ruolo svolto da pioggia e vento che hanno abbattuto in parte le polveri sottili, tanto che i primi rilevamenti sull'aria effettuati dai tecnici dell'Arpac non hanno registrato "aumenti nelle concentrazioni degli inquinanti monitorati tali da poter essere ricondotti all'incendio, e le concentrazioni sono rimaste finora ben al di sotto dei limiti di legge". Si tratta però dei primi monitoraggi, che non rassicurano il sindaco e la cittadinanza. "Di certo la situazione metereologica ci ha aiutato - dice Santagata - ma auspichiamo che l'Arpac continui a campionare l'aria perché episodi del genere provocano sempre danni, anche se non è possibile quantificarli nell'immediatezza".