Appalti truccati al Comune di Salerno, inchiesta si allarga

Oltre al governatore Vincenzo De Luca, tra i destinatari dell'avviso di proroga delle indagini nell'ambito dell'inchiesta sui presunti appalti truccati al Comune di Salerno ci sono anche il 'ras' delle cooperative sociali Fiorenzo Zoccola e Felice Marotta, componente dello staff del sindaco Vincenzo Napoli. Lo riportano alcuni organi d'informazione. L'atto è stato notificato ieri dagli agenti della Squadra Mobile e per tutti l'ipotesi di reato formulata dalla Procura di Salerno è di corruzione in concorso.

Le indagini

Sia Zoccola che Marotta erano già indagati nell'inchiesta che a metà ottobre ha portato all'esecuzione di dieci misure cautelari e nella quale risultano coinvolte 29 persone. Al momento non si conoscono i motivi che hanno portato alla notifica dell'avviso né se ci siano altre persone tra gli indagati. Nessun commento è arrivato da parte del governatore della Campania, Vincenzo De Luca né da parte dei suoi legali.

Intanto, dopo la riconferma a sindaco di Vincenzo Napoli, avvenuta lo scorso 4 ottobre, il Consiglio comunale non si è ancora insediato, in quanto sono ancora in corso le verifiche da parte della commissione elettorale. I primi risvolti dell'inchiesta giudiziaria, però, si sono abbattuti sui lavoratori delle cooperative sociali. Nelle scorse ore due dipendenti hanno ricevuto la lettera di licenziamento.