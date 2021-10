Elezioni comunali Salerno, vince al primo turno Vincenzo Napoli

A Salerno è stato riconfermato al primo turno il sindaco uscente Vincenzo Napoli. Il candidato del centrosinistra, trainato dalle civiche, ha ottenuto il 57,40% dei voti, staccando in maniera netta gli sfidanti. (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUL VOTO - LO SPECIALE ELEZIONI - LE REAZIONI DEI LEADER POLITICI - IL SITO DEL GOVERNO) Nel capoluogo campano domenica 3 e lunedì 4 ottobre si sono recati alle urne il 63,19% degli aventi diritto al voto. (GLI INSTANT POLL - I RISULTATI IN DIRETTA - L'AFFLUENZA NAZIONALE)

Gli altri candidati a Salerno

Elisabetta Barone, sostenuta anche dal Movimento 5 Stelle si è fermata al 16.76%. Pochi voti in meno per il candidato del centrodestra Michele Sarno che si attesta al 16.02%. Seguono Antonio Cammarota (3.49%), Gianpaolo Lambiase (2.23%), Oreste Agosto (1.91%), Simona Libera Scocozza (1,12%), Maurizio Basso (0,6%) e Anna Maria Minotti (0.48%). La lista più votata è Progressisti per Salerno (17,60 %), mentre tra i partiti spicca il risultato del PSI (8.24%). Il Movimento 5 Stelle (4.4 %) è il primo partito della coalizione della Barone, mentre nel centrodestra Fratelli d'Italia si attesta al 4.75%, seguito dalla lista di Forza Italia-UDC-Liberal Socialisti (2.79%).