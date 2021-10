Sequestro da 7 milioni di euro all'ex presidente del Nocerina Calcio

I militari della guardia di finanza di Salerno hanno eseguito un sequestro di beni per oltre sette milioni di euro nei confronti di Giovanni Citarella, ex presidente della Nocerina, società calcistica con sede a Nocera Inferiore (Salerno). L'imprenditore 53enne, già dichiarato "socialmente pericoloso", è ritenuto vicino ad un'associazione di tipo camorristico ed è accusato dei reati di intestazione fittizia di beni e contro la pubblica amministrazione. Sono stati contestati anche diversi delitti associativi finalizzati alla commissione di reati tributari. Il tribunale di Salerno ha disposto il sequestro finalizzato alla confisca delle quote societarie di 17 imprese, due unità immobiliari e sei vetture, tra le quali una Porsche 911 Coupé.

Chi è Giovanni Citarella

Giovanni Citarella è il figlio di Gennaro, imprenditore di Nocera Inferiore ucciso negli anni '90 in un agguato camorristico e ritenuto membro dell'organizzazione camorristica 'Nuova famiglia' di Carmine Alfieri. Proprio insieme a quest'ultimo e a Pasquale Galasso, Giovanni Citarella è stato condannato in via definitiva per concorso nel reato di tentato omicidio di stampo mafioso.

I sequestri

Durante le indagini del Gico delle Fiamme gialle di Salerno, è emerso come Citarella avesse un rilevante patrimonio e un tenore di vita del tutto sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, con il frequente il ricorso a prestanome, ovvero ai suoi familiari, al fine di schermare la reale titolarità dei beni sequestrati. Anche la società Infrastrutture Stradali Scpa, attiva nel settore delle costruzioni di edifici e strade, è stata ricondotta a lui. Tale società, dopo essere risultata aggiudicataria di una gara d'appalto del valore di 5 milioni di euro indetta dall'Anas, è rientrata, dopo alcune variazioni della compagine societaria, nuovamente nella disponibilità dei familiari di Citarella ad un prezzo di cessione simbolico.Tra le aziende interessate dal provvedimento c'è anche, in ambito sportivo, l'A.G. Nocerina 1910 Srl, l'A.S.G. Nocerina Srl, una impresa di locazione immobili, una impresa di fabbricazione articoli di plastica, lavori generali di costruzione, una ditta di fabbricazione bitume e catrame, supermercati, un'azienda di commercio all'ingrosso non specializzato, un'azienda di commercio all'ingrosso di abbigliamento, una ditta di costruzione strade e autostrade, anche una ditta di consulenza settore tecnologie informatiche.