Fiorentina-Napoli, insulti razzisti a Koulibaly: aperta un’inchiesta

Dopo l'episodio il difensore si è sfogato sui social: "Scimmia di m... Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi: per sempre". Al termine del match sono arrivate le scuse da parte della società viola. In mattinata la Procura federale compierà ulteriori atti istruttori