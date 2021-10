Spari contro auto in sosta, denunciati quattro minori tra 13 e 16 anni

Quattro ragazzini, di età compresa tra 13 e 16 anni, che per divertimento sparavano alle auto in sosta sono stati denunciati dai carabinieri a Volla, nel Napoletano.

I quattro sono stati individuati dopo le segnalazioni di alcuni cittadini ai militari della locale stazione, secondo cui da alcuni giorni di notte il gruppo di giovani si divertiva a sparare piombini verso le auto in sosta. I carabinieri hanno predisposto mirati servizi e hanno identificato i responsabili, quindi sono intervenuti in via Sanzio e li hanno fermati. Con delle pistole giocattolo stavano sparando alle auto in transito sulla strada. I ragazzi, prima redarguiti e poi denunciati, sono stati affidati ai loro genitori.