Napoli, oggi i funerali del bimbo precipitato dal balcone

Si terranno oggi alle 12 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci, a Napoli, i funerali di Samuele, il bimbo di 4 anni morto dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione al terzo piano di un palazzo in via Foria, nel centro di Napoli, venerdì scorso.

La piccola bara bianca è già ai piedi dell'altare, attorno ad essa i familiari. Alcuni dei presenti indossano una maglia bianca con una scritta azzurra dedicata a Samuele: "Mancherà un pezzo di cuore". All'esterno vi sono centinaia di persone e dei palloncini bianchi che saranno fatti volare all'uscita del feretro. Il rito sarà officiato dall'Arcivescovo Mimmo Battaglia.

Il legale: "La famiglia cerca verità, non vendetta"

Intanto il legale che da poco ha assunto la difesa della famiglia del bimbo ha incontrato i giornalisti nel centro di Napoli, qualche ora prima delle esequie. "La famiglia non cerca vendetta, né soluzioni catastrofiche nei confronti di Mariano Cannio, la famiglia attende la verità per capire perché è successo", sottolinea l'avvocato parlando del 38enne in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato. A quanto ricostruito il domestico, mentre stava facendo le pulizie in casa, ha preso in braccio il bambino e l'ha portato sul balcone.

"I genitori non hanno nessuna responsabilità, neppure di carattere morale, circa l'accaduto - ha aggiunto - "non hanno lasciato il figlio nelle mani di una persona che non sta bene, cosa che alla famiglia non risultava affatto". I rapporti tra la famiglia di Samuele e Cannio sono sempre stati "di estrema normalità", sottolinea l'avvocato. "Mi risulta che Mariano Cannio - ha detto ancora il legale - da anni faceva le pulizie a casa della coppia e di altre persone tra le quali figurano anche parenti della famiglia di Samuele. Peraltro la mamma di Samuele, incinta di 8 mesi, aveva bisogno di una mano". Mariano, dice ancora l'avvocato rispondendo alle domande dei cronisti, "non ha mai dato segni di squilibrio". "La famiglia - sottolinea ancora - non aveva nessuna contezza della sua schizofrenia. Anzi, il senso di riservatezza e di tranquillità che mostrava era un motivo in più per continuare a trattarlo come una persona alla quale affidare le pulizie in presenza di una signora incinta e di un bimbo di 4 anni".

"Nella nota che ho diramato ieri - ribadisce il legale - la famiglia chiede riservatezza e attenzione in occasione dei funerali che saranno celebrati oggi". "Ieri c'è stato l'incarico conferito al medico legale per la consulenza autoptica, - ha detto ancora il legale - e sono giorni particolarmente tristi per i genitori". Nei giorni successivi alla tragedia si sono registrati diversi momenti di tensione con i giornalisti nel punto in cui è avvenuto il fatto.