Napoli, bambino muore dopo una caduta dal balcone

Un bambino di quattro anni è precipitato da un balcone al terzo piano di un palazzo ed è morto sul colpo. La tragedia è accaduta nella tarda mattinata di oggi in via Foria, a Napoli. L'edificio si trova proprio di fronte alla caserma Garibaldi. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini in un disperato tentativo di soccorso ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto e la Scientifica per i rilievi.