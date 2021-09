Avella, focolaio Covid dopo matrimonio: 25 casi

In quarantena tutti i contagiati e i loro familiari. Altre persone, venute a contatto con positivi, sono in autoisolamento

Negli ultimi tre giorni sono stati accertati ad Avella 25 casi di positività al Covid tra gli invitati di un matrimonio celebrato settimana scorsa in un locale tra le province di Avellino e Napoli.

In quarantena contagiati e familiari

Il sindaco Domenico Biancardi, in accordo con l'Asl di Avellino, ha disposto la quarantena per tutti i contagiati e i loro familiari. Altre persone, venute a contatto con positivi, sono in autoisolamento, in attesa dell'esito dei tamponi che l'Asl ha disposto per uno screening accurato.