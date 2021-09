Covid Campania, il bollettino: 198 nuovi casi su 6542 test

In merito alla situazione negli ospedali, calano leggermente i ricoveri in terapia intensiva (meno due rispetto a ieri) e in degenza (meno cinque)

In Campania sono 198 i casi di positività al Covid su 6.542 test.

Il bollettino

Aumenta il tasso di incidenza che passa dal 2,2% al 3,02%. Dodici i decessi, cinque i deceduti in precedenza, ma registrati ieri. In merito alla situazione negli ospedali, calano leggermente i ricoveri in terapia intensiva (meno due rispetto a ieri) e in degenza (meno cinque).