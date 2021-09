Napoli, bimbo morto dopo caduta dal balcone: un fermo per omicidio

Il 38enne è gravemente indiziato dell'assassinio del piccolo Samuele avvenuto ieri in via Foria, finora era prevalsa l'ipotesi dell'incidente

Un uomo di 38 anni, Mariano Cannio, è stato sottoposto a fermo perché ritenuto gravemente indiziato dell'omicidio del piccolo Samuele, avvenuto ieri in via Foria. In un primo momento, sulla morte del piccolo di tre anni era prevalsa l'ipotesi dell'incidente con la caduta dal balcone. Il provvedimento di fermo della Procura di Napoli, che sarà sottoposto al giudizio di convalida del giudice, è stato eseguito dagli agenti della polizia di Stato.