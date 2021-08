Rissa all’esterno di un hotel a Capri, sei denunce

Per le sei persone identificate, di età compresa tra i 40 e i 26 anni, sarà proposto anche il daspo urbano. La rissa era esplosa in strada, in seguito a un diverbio in un locale notturno

I carabinieri hanno identificato e denunciato le sei persone che hanno preso parte alla rissa avvenuta nella notte tra venerdì e sabato all'esterno dell'hotel Quisisana, a Capri. Si tratta di cittadini campani, incensurati, di età compresa tra i 40 e i 26 anni, per i quali sarà proposto anche il daspo urbano. La rissa era esplosa in strada, in seguito a un diverbio in un locale notturno. I partecipanti erano entrati nella terrazza bar dell'hotel, afferrando alcune sedie per lanciarsele contro. Le guardie giurate in servizio all'ingresso della struttura hanno chiamato i carabinieri.

Le parole del sindaco

"Un brutto momento, di inciviltà e di maleducazione, ma da non generalizzare. Abbiamo avuto una bellissima estate, e la nostra vita notturna è ben altra cosa rispetto a qualche minuto di follia da parte di un piccolo gruppo di persone”, ha commentato Marino Lembo, sindaco di Capri. Per il primo cittadino, non esiste. sull'isola un problema di movida violenta: "L'isola è molto ben controllata da tutte le forze dell'ordine, i nostri ospiti sono bella gente. Un episodio negativo può sempre succedere, qui come in qualsiasi altra località turistica, ma non oscura in alcun modo una stagione estremamente positiva, di ripresa".