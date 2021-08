Rissa a Caserta per futili motivi, 18enne muore accoltellato

Un ragazzo di 18 anni è morto questa mattina in ospedale a Caserta dopo essere stato accoltellato la scorsa notte durante una rissa in piazza Correra, in pieno centro cittadino. E' successo intorno a mezzanotte. La vittima è Gennaro Leone, originario di San Marco Evangelista (Caserta). Il ragazzo frequentava una palestra di boxe a Marcianise.

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti dopo l'allarme lanciato dagli amici della vittima, il giovane avrebbe litigato con il coetaneo per motivi futili, forse per uno sguardo di troppo - il movente è comunque ancora in fase di accertamento - quando all'improvviso l'aggressore, residente nell'hinterland di Caserta, ha estratto un coltello a serramanico colpendo Leone alla gamba, e recidendogli probabilmente l'arteria femorale.

Ferito, il giovane è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, ma è deceduto all'alba per arresto cardiocircolatorio provocato dalla perdita eccessiva di sangue.

Le indagini

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Caserta, che stanno visionando le telecamere di sicurezza dei locali della zona per risalire al reponsabile. I militari, guidati dal capitano Pietro Tribuzio, hanno individuato l'aggressore, un coetaneo della vittima che a breve potrebbe essere fermato su disposizione dell'autorità giudiziaria.