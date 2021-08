Incidente sul lavoro nel Salernitano, gravissimo un agricoltore 64enne

Per cause in corso di accertamento, una gamba dell'uomo è stata tagliata dalla trinciatrice applicata al mezzo agricolo. A dare l'allarme è stata la moglie. L’uomo è stato elitrasportato in ospedale

Un uomo di 64 anni, originario di Caggiano, nel Salernitano, è rimasto gravemente ferito dopo un incidente con il trattore che guidava. Per cause in corso di accertamento, una gamba dell'uomo è stata tagliata dalla trinciatrice applicata al mezzo agricolo. A dare l'allarme la moglie del 64enne, che lavorava con il marito in un fondo agricolo di proprietà ubicato in località San Francesco tra Caggiano e Salvitelle. L'uomo è stato trasportato in gravissime condizioni in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. La prognosi è riservata. (INCIDENTE SUL LAVORO A BERGAMO)