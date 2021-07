Covid Campania, il bollettino: 261 su 7.275 tamponi molecolari

In Campania nelle ultime ore si registrano 261 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 7.275 tamponi molecolari processati, con un tasso di incidenza del 3,58%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 11, quelle negli altri reparti sono 189. Sette i nuovi decessi riportati nel bollettino dell'Unità di crisi regionale. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA)