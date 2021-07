Incendio anfiteatro a Pozzuoli, sindaco: “Mettere in sicurezza l'area”

“Chiedo al direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei, Fabio Pagano, che ha la competenza sull'Anfiteatro Flavio e gli altri siti archeologici del territorio, di mettere in campo con determinazione tutte le azioni necessarie per permettere ai turisti di ammirare nella sua pienezza la terza arena più grande del mondo romano – ha aggiunto Figliolia proseguendo – Così come è necessario giungere in tempi celeri alla definizione del progetto esecutivo per far partire la gara d'appalto per l'affidamento della prima parte di lavori previsti per la valorizzazione del sito e alla disponibilità degli ulteriori finanziamenti per il completamento dell'intervento, così come richiesto di recente al direttore generale Musei del ministero della Cultura, Massimo Osanna, in occasione della sua visita a Pozzuoli. L'Anfiteatro Flavio deve tornare ad essere presto un luogo d'eccellenza tra le bellezze archeologiche del nostro territorio".

Sit-in di Europa Verde all'esterno dell'Anfiteatro

"Allo sconcerto per il rogo divampato ieri nell'Anfiteatro Flavio a Pozzuoli che ha rischiato di causare danni seri alla gradinate, motivo per il quale abbiamo organizzato il sit-in di oggi per chiedere che sia fatta chiarezza sulle cause e per conoscere se tutte le norme di sicurezza erano attive al momento dell'incendio, si aggiunge la rabbia per il maltrattamento dei turisti abbandonati senza informazioni e senza accoglienza. Non solo nessuno li aveva avvisati per tempo nonostante le prenotazioni, ma l'indifferenza alla loro presenza all'esterno senza palesarsi per dare spiegazioni è assolutamente inaccettabile. Eppure abbiamo contato almeno una decina di persone in servizio. Non è pensabile lasciare fuori dai cancelli chi ha prenotato una visita senza la minima accoglienza e senza informazioni". Così il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, presente all'iniziativa insieme col consigliere comunale Enzo Pafundi (porterà il tema all'attenzione del Consiglio comunale), e con i rappresentanti locali del Sole che Ride, Gennaro Andreozzi e Vicente Migliucci e con Augusto Lacala. Nel corso del sit-in organizzato da Europa Verde all'esterno dell'Anfiteatro Flavio, "per chiedere chiarezza sulle cause del rogo - fa sapere una nota - si sono registrati momenti di tensione tra i militanti e il personale in servizio in quel momento".