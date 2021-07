Afragola, detenuto ai domiciliari custodiva armi: arrestato

Era agli arresti domiciliari per detenzione di armi, e custodiva in un locale annesso alla sua abitazione pistole e proiettili. A. D. A., di 27 anni, nato a Maddaloni (Caserta), ma residente ad Afragola (Napoli) è stato arrestato dai carabinieri nell'ambito dei controlli “Alto impatto”.

Le armi

I militari hanno trovato in un locale dello stabile dove abita il 27enne una pistola mitragliatrice Uzi, una pistola Bruni calibro 9, 11 proiettili 9 x 21, 6 proiettili 9 mm luger, un caricatore con tre proiettili calibro 9 luger e 4 cartucce calibro12 Mirage. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o in delitti. L'uomo è stato trasferito in carcere. Nell'ambito dei controlli ad Alto impatto in provincia di Napoli i carabinieri hanno eseguito 60 arresti in cinque giorni. I controlli sono stati estesi anche ai detenuti in regime di arresti domiciliari. 61 quelli controllati nei quartieri di Miano e Piscinola a Napoli.