Santa Maria Capua Vetere, oggi la visita di Draghi e Cartabia

Si terrà questo pomeriggio, dalle 16, la visita del premier Mario Draghi e della ministra della Giustizia Marta Cartabia al carcere 'Francesco Uccella' di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) dove il 6 aprile 2020, secondo le accuse, un pestaggio indiscriminato e violento è stato messo in atto dalla polizia penitenziaria ai danni dei detenuti. Nella vicenda, definita dal gip Sergio Enea una "ignobile mattanza", sono 117 gli indagati. Al termine della loro visita, Draghi e Cartabia parleranno alla stampa, e un numero limitato di giornalisti potrà entrare nell'istituto penitenziario. (IL VIDEO - LA TESTIMONIANZA - LE SOSPENSIONI - LE MISURE CAUTELARI)

La situazione nelle carceri

La visita, con l'ingresso dei massimi vertici istituzionali nel carcere della 'vergogna', punta a dare un segnale rassicurante alla Ue, ma anche ai 37mila uomini e donne del corpo di polizia penitenziaria che lavorano nel rispetto delle regole. Nelle carceri italiane sono oltre 53mila e 600 le persone recluse a fronte di una capienza di circa 47mila e 400 posti, nel 2021 già 26 suicidi tra i detenuti e 4 fra gli agenti. (LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA)

Wiegand: "Non c'è posto per la violenza in Europa"

La vicenda di Santa Maria Capua Vetere è finita all'attenzione della Ue. "Comprendiamo che l'incidente - ha detto nei giorni scorsi il portavoce dell'Esecutivo comunitario Christian Wiegand - è oggetto di una indagine nazionale sulla quale la Commissione non può commentare. La gestione delle carceri è di competenza nazionale e la Commissione si aspetta una indagine indipendente e approfondita da parte delle autorità italiane competenti". "Detto questo - ha aggiunto Wiegand - non c'è posto per la violenza in Europa. È dovere delle autorità nazionali proteggere tutti i cittadini dalla violenza e tenerli al sicuro in ogni circostanza".

Sindacato Osapp: "Necessari interventi tangibili e risolutivi"

"La presenza della ministra Cartabia e del capo del Governo Draghi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere è un segnale chiaro che fa onore alle Istituzioni, dalle quali ci aspettiamo un tangibile e risolutivo intervento nell'interesse di tutti". Lo dichiara, in una nota, Luigi Castaldo, vicesegretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria Osapp, che si dice d'accordo con le parole del consigliere togato del Csm Sebastiano Ardita, secondo il quale, ormai, "il sistema penitenziario è imploso", messo in ginocchio anche da "sovraffollamento e carenza di organico". "Lo stato di abbandono percepito dalle donne e dagli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria - sostiene Castaldo - è divenuto negli ultimi anni intollerabile, tante sono le problematiche evidenziate dall'Osapp che ad oggi persistono e non sono state affrontate".