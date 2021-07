Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Negli ospedali sono 20 i posti letto occupati nelle terapie intensive (dato invariato) mentre in degenza sono 201 (215 in precedenza)

8:05 - In Campania 226 casi su 7.682 tamponi molecolari

Torna a salire in Campania l'indice di contagio. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 226 i casi positivi al Covid su 7.682 tamponi molecolari esaminati. Tre decessi nelle ultime 48 ore e otto morti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali sono 20 i posti letto occupati nelle terapie intensive (dato invariato) mentre in degenza sono 201 (215 in precedenza).