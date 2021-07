Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Duecentodieci nuovi casi di Covid-19 e un decesso in Campania nelle ultime ore, lo riporta il bollettino Covid della Regione, il tasso di contagio è al 2,82%. Sono 656 i posti letto in terapia intensiva disponibili su base regionale, 15 quelli occupati. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

8:07 – In Campania 210 nuovi casi su 7.435 tamponi molecolari

Duecentodieci nuovi positivi e un deceduto in Campania. Lo riporta il bollettino Covid della Regione. In leggera discesa il tasso di contagio al 2,82%. I tamponi molecolari effettuati sono 7.435. Gli antigenici 6.048. Il decesso risale ai giorni scorsi ma è stato registrato nelle ultime ore. Quanto ai posti letto disponibili su base regionale sono 656 quelli di terapia intensiva; e 15 quelli occupati. Mentre i posti letto di degenza disponibili sono 3.160. Duecento quelli occupati.