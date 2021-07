Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Negli ospedali resta invariato a 19 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, in leggero aumento quelli di degenza: da 208 a 211

Sono 110, nelle ultime 24 ore, i casi positivi in Campania su 5.735 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di contagio è all'1,91%. Anche ieri nessun decesso. Negli ospedali resta invariato a 19 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, in leggero aumento quelli di degenza: da 208 a 211.