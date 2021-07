Botte in carcere, ex detenuto: Tutti coi manganelli, anche direttrice

"Non posso ripensarci, vado al manicomio. Secondo me erano drogati, erano tutti con i manganelli, anche la direttrice", racconta l'ex recluso

"Non posso ripensarci, vado al manicomio. Secondo me erano drogati, erano tutti con i manganelli, anche la direttrice". Sono le parole con cui Vincenzo Cacace, ex detenuto sulla sedia a rotelle nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, ricorda il pestaggio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, avvenuto la sera del 6 aprile 2020 e per il quale sono indagati 52 agenti della Polizia Penitenziaria. "Sono stato il primo ad essere tirato fuori dalla cella insieme con il mio piantone perché sono sulla sedia a rotelle - racconta -. Ci hanno massacrato, hanno ammazzato un ragazzo. Hanno abusato di un detenuto con un manganello. Mi hanno distrutto, mentalmente mi hanno ucciso. Volevano farci perdere la dignità ma l'abbiamo mantenuta. Sono loro i malavitosi perché vogliono comandare in carcere. Noi dobbiamo pagare, è giusto ma non dobbiamo pagare con la nostra vita. Voglio denunciarli perché voglio i danni morali".

Ex capo Dap in chat: "Perquisizione straordinaria? Benissimo"

Agli atti dell'indagine figurano anche le chat estrapolate dai cellulari sequestrati agli indagati: agenti, graduati e funzionari. "Buona sera capo - scrive l'amministratore delle carceri della Campania Antonio Fullone sulla chat che intrattiene con il direttore del DAP -, è in corso perquisizione straordinaria, con 150 unità provenienti dai nuclei regionali (oltre il personale dell'istituto)... Era il minimo per riprendersi l'istituto... il sicuro ritrovamento di materiale non consentito ci potrà offrire l'occasione di chiudere temporaneamente il regime... il personale aveva bisogno di un segnale forte e ho proceduto così...". L'ex direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) Francesco Basentini risponde: "Hai fatto benissimo". Secondo quanto ha reso noto il procuratore Maria Antonietta Troncone durante la conferenza stampa di lunedì scorso, l'ex capo del Dap sarebbe stato informato della conclusione della "perquisizione straordinaria".

Il ministro Cartabia disponibile a riferire in aula

Sulla richiesta di riferire in Aula "quando sarà definita, dopo i necessari passaggi formali, di sicuro la ministra non si sottrae". Lo sottolineano fonti del ministero della Giustizia a proposito della sollecitazione a Marta Cartabia a rispondere in Parlamento sulle violenze.

Cartabia ieri ha definito "un tradimento della Costituzione" quanto accaduto e chiesto approfondimenti sull'intera catena di responsabilità, esprimendo ferma condanna insieme con il capo del Dap, Bernardo Petralia. Per Cartabia "di fronte a fatti di una tale gravità non basta una condanna a parole. Occorre attivarsi per comprenderne e rimuoverne le cause, perché fatti così non si ripetano".

Le immagini delle violenze

Intanto dagli atti - oltre al video con le botte e le umiliazioni - spunta anche un altro filmato che documenta le percosse inflitte a un giovane detenuto straniero, malato, morto 28 giorni dopo le violenze. L'uomo, 27enne algerino affetto da schizofrenia, è stato trovato morto in cella il 4 maggio 2020. Figurava tra i 15 carcerati del reparto Nilo classificati come pericolosi. La sua morte fu, per l'ufficio inquirente guidato dal procuratore Maria Antonietta Troncone, frutto delle violenze subìte quasi un mese prima. Un'ipotesi non sposata però dal gip Sergio Enea che invece ha classificato quel decesso come un suicidio.

Il giovane, a detta di molti altri detenuti, assumeva oppiacei, neurolettici e benzodiazepine che gli infermieri gli somministravano affidandosi "a un' inopportuna autogestione terapeutica". Secondo i carcerati una prassi. E più ne chiedeva, più gliene davano, quando era nel reparto Nilo. Ma in isolamento la somministrazione dei farmaci subì un arresto e lui non faceva altro che lamentarsi, gridare e chiedere aiuto. Era dolorante, alle costole, alle gambe ma soprattutto al capo. Durante il trasferimento sferrò un pugno a uno degli agenti scatenandone la reazione: gli schiacciarono la testa contro il pavimento e, a colpi di bastone venne trascinato in reparto. In cella, per 3-4 giorni, è rimasto su un letto spoglio senza parlare. "Aveva sempre dolore alla testa e vomitava sangue", hanno riferito alcuni detenuti ascoltati dai pm. Ad ammazzarlo sarebbe stata una quantità tossica di farmaci assunti in rapida successione che avrebbe causato un edema polmonare acuto e poi un infarto.