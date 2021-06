Napoli, uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco

Un uomo, Antonio Avolio di 30 anni, è stato ucciso poco fa a colpi d'arma da fuoco in via Teano, incrocio con via comunale Piscinola, alla periferia di Napoli. Sembra che l'uomo sia stato avvicinato da alcuni sconosciuti. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno facendo i primi rilievi e lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Tra l'altro, quello di oggi è il secondo omicidio che avviene nel quartiere di Miano in poco più di due mesi. Lo scorso 22 aprile, infatti, un 60enne, fu raggiunto da alcuni sicari all'interno di un locale e ucciso a colpi di pistola.

Chi era la vittima

Da quanto trapela, la vittima era stata arrestata nel 2016 per estorsione e scarcerato nel 2020. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, Avolio era in sella a un motociclo Honda SH quando è stato raggiunto da alcuno sconosciuti che hanno esploso diversi colpi. Due hanno raggiunto la vittima, di cui uno alla zona cervicale.