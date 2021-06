Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In Campania avanza la variante delta. Secondo gli ultimi dati c'è una presenza di 170 varianti inglesi, 82 delta, 36 brasiliane, 6 varianti colombiane e 23 europee; emerge dall'esame di 321 campioni di persone risultate positive al Covid 19 con tampone molecolare. Numeri riferiti alle attività settimanali di sequenziamento previste dal piano di sorveglianza genomico della Regione. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Sono 94 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 7.357 test molecolari esaminati: ne deriva un tasso di incidenza dell'1,27% in caso rispetto all'1,60% precedente. Nel bollettino dell'Unità di crisi si segnalano anche 5 nuove vittime. In calo l'occupazione delle terapie intensive, a quota 23 (-1) e dei posti letto di degenza, 274 (282 (-8). Ma, intanto, avanza la variante delta. Secondo gli ultimi dati c'è una presenza di 170 varianti inglesi, 82 delta, 36 brasiliane, 6 varianti colombiane e 23 europee; emerge dall'esame di 321 campioni di persone risultate positive al Covid 19 con tampone molecolare. Numeri riferiti alle attività settimanali di sequenziamento previste dal piano di sorveglianza genomico della Regione.