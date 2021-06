Covid, variante Delta: nelle ultime settimane 83 casi nel Vesuviano

Sono 83 i casi di variante Delta rilevati nelle ultime settimane nei comuni dell'Asl Napoli 3 Sud, nessuno dei quali però ha necessitato finora di ricovero ospedaliero. Di questi, 44 casi sono stati individuati a Torre del Greco (Napoli), il comune con più abitanti dell'intera Asl. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Il direttore dell'Asl: “Al lavoro per identificare il paziente 1”

''Siamo al lavoro per provare ad identificare il paziente 1. Stesso discorso per il caso del cluster rilevato in una palestra di Agerola, dove sono stati registrati una decina di casi. Siamo al lavoro anche per risalire a tutti i contatti stretti avuti dai soggetti risultati positivi'', ha commentato il direttore sanitario della Asl, Gaetano D'Onofrio, facendo il punto sui contagi. ''Bisogna fare una netta distinzione tra casi e ricaduta nelle strutture ospedaliere. È vero insomma che negli ultimi tempi sono stati registrati più contagi in relazione alla cosiddetta variante Delta ma è anche vero che questo non ha pesato sulle strutture sanitarie. Nella fattispecie oggi l'unico Covid hospital della Napoli 3 Sud, il nosocomio di Boscotrecase, conta un ricovero in terapia intensiva, 14 in sub-intensiva e dieci ricoveri ordinari''. D'Onofrio spiega che ''questo dimostra come sia importante la campagna vaccinale, che oggi ha raggiunto in Italia una copertura pari ad un quarto circa della popolazione complessiva. Non a caso tra i nuovi contagi, la maggior parte ha interessato soggetti non vaccinati e solo una parte ridotta chi ha ricevuto la sola prima dose. Insomma, anche questi contagi dimostrano l'importanza e gli effetti dei vaccini. Del resto la prova lampante viene dall'Inghilterra: se è vero che in Gran Bretagna negli ultimi tempi sono stati registrati anche undicimila nuovi contagi in un giorno, è altrettanto vero che non c'è stato analogo incremento tra i ricoveri, a dimostrazione che anche con una sola dose di siero il numero degli ospedalizzati non cresce in egual misura''.