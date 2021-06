Incidente sulla statale Cilentana, traffico deviato

Per cause in corso di accertamento, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto cinque veicoli: alcune persone sono rimaste ferite

Sulla strada statale 18/Var 'Variante Cilentana', a causa di un incidente, è provvisoriamente chiuso al transito - in entrambe le direzioni - un tratto al chilometro 102,900, nel territorio comunale di Agropoli (Salerno.

L'incidente

Per cause in corso di accertamento, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto cinque veicoli: alcune persone sono rimaste ferite. Le deviazioni su viabilità alternative sono attive agli svincoli di Agropoli Nord per la circolazione proveniente da Salerno e Agropoli Sud per quella proveniente da Sapri.