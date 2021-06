Visin, cordoglio di politici e calciatori. Donnarumma: "Era come me"

"Ho conosciuto Seid appena arrivato a Milano, vivevamo insieme in convitto, sono passati alcuni anni ma non posso e non voglio dimenticare quel suo sorriso incredibile, quella sua gioia di vivere. Era un amico, un ragazzo come me". Così Gianluigi Donnarumma, giovane portiere della Nazionale di calcio, ricorda parlando con l'ANSA Seid Visin, 20 anni, ex giocatore delle Giovanili del Milan che ieri si è tolto la vita perché vittima di discriminazione razziale. Visin era di origini etiopi e, da piccolo, era stato adottato da una coppia italiana. (LA LETTERA AGLI AMICI)

L'ex calciatore Marchisio: "L'Italia ha fallito"

"Un Paese che spinge un giovane ragazzo a fare un gesto così estremo è un Paese che ha fallito", commenta Claudio Marchisio, ex giocatore della Juve. "Facciamo un po' schifo - dice Marchisio - Tutti. Di centro, di destra, di sinistra".



I commenti della politica

Sulla vicenda è intervenuto anche il capodelegazione M5S Stefano Patuanelli. "Oggi parlano tutti e giustamente di ambiente, di transizione ecologica per salvare il pianeta. A volte mi chiedo se saremo in grado di salvarci da noi stessi", scrive in una nota.

"Se puoi, scusaci". Queste le parole, rivolte alla vittima, del segretario del Pd, Enrico Letta.

La Sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Caterina Bini, posta su Twitter uno stralcio della lettera scritta dal giovane: "'Ovunque mi trovi sento sulle mie spalle, come un macigno, il peso degli sguardi scettici, schifati delle persone'. Seid Visin - scrive Bini nel tweet - era un ragazzo di 20 anni con sogni e speranze. Il suo gesto estremo deve portarci a riflettere sulla nostra società e ammettere che abbiamo fallito".